рф уночі атакувала Україну балістикою, 58 з 98 ворожих дронів знешкоджено
Київ • УНН
Вночі 21 жовтня росія випустила по Україні дві балістичні ракети, чотири ракети С-300 та 98 дронів. Сили ППО знешкодили 58 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети, 4 ракети С-300 і 98 дронів, знешкоджено 58 безпілотників, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 жовтня (з 19:00 20 жовтня) ворог атакував 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл., 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл., 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму, близько 70 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
