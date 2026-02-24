РФ атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 111 из 133 дронов

Россия в ночь на 24 февраля атаковала Украину баллистической ракетой и 133 дронами, 111 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 февраля (с 18:00 23 февраля) враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 133 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации