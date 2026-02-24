$43.270.01
23 февраля, 17:51 • 14748 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 31147 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 24574 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 24532 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 19195 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 14720 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 12932 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 13091 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 48070 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 51826 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 27655 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 144733 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 153792 просмотра
РФ атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 111 из 133 дронов

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В ночь на 24 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 133 ударными дронами. Украинская ПВО сбила или подавила 111 вражеских беспилотников.

РФ атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 111 из 133 дронов

Россия в ночь на 24 февраля атаковала Украину баллистической ракетой и 133 дронами, 111 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 февраля (с 18:00 23 февраля) враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 133 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как отмечается, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Минус 920 оккупантов и почти 1700 вражеских дронов: потери россиян за сутки24.02.26, 07:44 • 1922 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина