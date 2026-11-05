рф атаковала ракетами, обезврежено до трёх четвертей реактивных дронов
Киев • УНН
Ночью россия выпустила по Украине 128 дронов и две ракеты Х-35. ПВО сбила или подавила 105 беспилотников, зафиксированы попадания в 18 локациях.
россия в ночь на 5 ноября выпустила по Украине две ракеты и 128 дронов, половина из них — реактивные. Сбито или подавлено 105 беспилотников, в том числе до 74% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала россия
По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 ноября (с 18:00 4 ноября) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 с акватории Черного моря и 128 ударными БпЛА типа Shahed (65 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское, Чауда.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 105 вражеских БпЛА типа Shahed (48 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 18 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях.
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