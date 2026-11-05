Россия потеряла еще 2 380 военнослужащих за сутки войны против Украины
Киев • УНН
За сутки 4 ноября российские войска потеряли 2 380 военнослужащих. Общие потери врага с начала вторжения достигли около 1 599 390 человек.
В течение суток 4 ноября враг потерял в войне в Украине 2 380 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 ноября достигли около 1 599 390 человек.
Напомним
По данным Jamestown Foundation, на 2026 год Россия планировала привлечь еще 410 тысяч человек для войны против Украины. Однако даже в случае выполнения этого плана для формирования стратегических резервов останется не более 70 тысяч военнослужащих из-за значительных потерь личного состава на фронте.
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