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Россия потеряла еще 2 380 военнослужащих за сутки войны против Украины

Киев • УНН

 • 720 просмотра

За сутки 4 ноября российские войска потеряли 2 380 военнослужащих. Общие потери врага с начала вторжения достигли около 1 599 390 человек.

Россия потеряла еще 2 380 военнослужащих за сутки войны против Украины

В течение суток 4 ноября враг потерял в войне в Украине 2 380 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 ноября достигли около 1 599 390 человек.

Напомним

По данным Jamestown Foundation, на 2026 год Россия планировала привлечь еще 410 тысяч человек для войны против Украины. Однако даже в случае выполнения этого плана для формирования стратегических резервов останется не более 70 тысяч военнослужащих из-за значительных потерь личного состава на фронте.

Украина передала США свои предложения по завершению войны — Зеленский04.11.26, 22:54 • 4062 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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