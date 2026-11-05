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The Guardian
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росія втратила ще 2 380 військових за добу війни проти України

Київ • УНН

 • 180 перегляди

За добу 4 листопада російські війська втратили 2 380 військових. Загальні втрати ворога від початку вторгнення сягнули близько 1 599 390 осіб.

росія втратила ще 2 380 військових за добу війни проти України

Протягом доби 4 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 380 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 5 листопада сягнули близько 1 599 390 осіб.

Нагадаємо

За даними Jamestown Foundation, на 2026 рік росія планувала залучити ще 410 тисяч осіб для війни проти України. Однак навіть у разі виконання цього плану для формування стратегічних резервів залишиться не більш як 70 тисяч військових через значні втрати особового складу на фронті.

Україна передала США свої пропозиції щодо завершення війни - Зеленський04.11.26, 22:54 • 3874 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
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Україна