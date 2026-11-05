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The Guardian
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рф атакувала ракетами, знешкодили до трьох чвертей реактивних дронів

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Уночі росія випустила по Україні 128 дронів і дві ракети Х-35. ППО збила або придушила 105 безпілотників, зафіксовано влучання на 18 локаціях.

рф атакувала ракетами, знешкодили до трьох чвертей реактивних дронів

росія у ніч на 5 листопада випустила по Україні дві ракети і 128 дронів, половина - реактивні. Збито або придушено 105 безпілотників, у тому числі до 74% з реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 листопада (з 18:00 4 листопада) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

росія втратила ще 2 380 військових за добу війни проти України05.11.26, 07:44 • 1788 переглядiв

Юлія Шрамко

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