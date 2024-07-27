Враг атаковал объекты системы передачи электроэнергии в Черниговской и Днепропетровской областях. В Донецкой области обстреляли шахту в результате чего под землей оказались 86 шахтеров. Сегодня графики отключений будут применяться с 17:00 до 23:00. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, передает УНН.

Генерация, передача, потребление

За прошедшие сутки Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Словакии и Польши в вечерние пиковые часы. Также украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут применяться только в часы пикового потребления - с 17:00 до 23:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди.

Последствия обстрелов

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки враг трижды обстреливал энергетические объекты в Черниговской области, в результате чего обесточивались подстанции и воздушные линии, а также присоединенные к ним бытовые потребители. В целом обесточивалось 2 946 потребителей.

В Днепропетровской области на территории одной из подстанций из-за атаки БПЛА повреждено оборудование.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области в результате вражеского обстрела территории шахты возник пожар. Как рассказали в ведомстве, в шахте на момент аварии находились 86 работников. 84 человека были выведены на поверхность. В шахте остались 2 работника, задействованные в работах по обеспечению жизнедеятельности предприятия, указали в Минэнерго. Пожар ликвидировали.

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