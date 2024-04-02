Задержали чиновника СБУ Артема Шило по делу о махинациях на закупках "Укрзализныци"

НАБУ и САП задержали чиновника СБУ Артема Шило, который, по версии следствия, возглавляет организованную группу по завладению почти 95 млн грн на закупке трансформаторов во время военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на свои источники.

Детали

Как ранее сообщал УНН, НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которая завладела почти 95 млн грн АО "Укрзализныця" на закупке трансформаторов во время военного положения.

Среди подозреваемых: бывший советник Офиса президента, чиновник СБУ Артем Шило. Именно он, по версии следствия, возглавляет эту организованную группу. Как сообщается, его задержали.

По данным следствия, в течение июня - декабря 2022 года Шило через подконтрольных должностных лиц УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Поставка трансформаторов происходила по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями было использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности".

Отмечается, что компанию-победителя контролирует гражданин Беларуси, который имеет связи с рф. Этот "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое. В результате реализации схемы в течение 2022-2024 годов "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,7 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

НАБУ и САП через суд наложили арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика. Сейчас задержаны лидер, соорганизатор и два участника организованной группы.

Справка

Артем Шило работает в СБУ с 2012 года. С 2016 года работал в департаменте противодействия киберпреступности. В 2021 году уволился и стал советником Офиса Президента.

Как отмечали "Наші гроші", Шило вернулся в СБУ сразу после того, как его возглавил Василий Малюк.

Журналисты "Схем" сообщали, что семья Шило имеет имение под Киевом, оформленное на отца СБУшника. Речь идет о коттедже в "Золоче" (село Вишенки) в Бориспольском районе.