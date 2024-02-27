Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  103449 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  115520 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  116668 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  138395 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  154147 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  152180 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  153524 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  147014 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  137070 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150816 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
madrydМадрид
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции предполагает, что западные войска могут быть развернуты в Украине для оказания поддержки, например, в разминировании и производстве оружия, не участвуя в прямых боевых действиях.

Война •   •  17035 просмотра
Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции

Украинцам нужно будет сдать боевое оружие после окончания войны - Клименко

Украинским гражданам после окончания войны с рф нужно будет сдать боевое оружие.

Общество •   •  18893 просмотра
Украинцам нужно будет сдать боевое оружие после окончания войны - Клименко

Одесского хирурга, который провел 10 000 операций на фронте, посмертно наградили орденом Даниила Галицкого

Одесского хирурга, который спас тысячи жизней благодаря хирургическим операциям на фронте, посмертно наградили высшей наградой Украины.

Война •   •  18641 просмотра
Одесского хирурга, который провел 10 000 операций на фронте, посмертно наградили орденом Даниила Галицкого

Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии

Система отопления в Житомире, Украина, с 27 февраля перешла на экономичный режим из-за потепления: котлы выключаются днем и лишь циркулирует теплоноситель, чтобы сэкономить средства без снижения температуры в помещениях.

Общество •   •  16155 просмотра
Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии

В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина

82-летняя женщина погибла из-за обстрела армии рф села в Херсонской области.

Война •   •  16126 просмотра
В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина

рф на полгода запретит экспорт бензина: из-за атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам

Из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России, российское правительство запретит экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта.

Новости Мира •   •  13890 просмотра
рф на полгода запретит экспорт бензина: из-за атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам

В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину

Испания выступает против отправки европейских войск в Украину и взамен хочет ограничить помощь предоставлением большего количества военного оборудования.

Война •   •  19830 просмотра
В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину

Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

Sony увольняет около 900 сотрудников, или 8% от общего количества персонала, из различных студий PlayStation, включая Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и Firesprite.

Экономика •   •  14265 просмотра
Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции

Украина сыграла важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, экспортировав в прошлом году более 70 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Война •   •  16726 просмотра
Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции

Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб

Правительство утвердило новую информационную систему освобождения украинских военнопленных из России и возложило новые задачи на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Война •   •  17721 просмотра
Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб