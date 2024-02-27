Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции

Страны Запада могут ввести войска в Украину не переходя границы боевых действий, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает Lemonde, пишет УНН.

Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, кибернетическое обеспечение, производство оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут требовать присутствия на территории Украины, не переходя границы боевых действий. Ничего не стоит исключать

- заявил министр иностранных дел Франции.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.

В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину