Розмістити західні війська в Україні можна не переходячи межі бойових дій - голова МЗС Франції
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Франції припускає, що західні війська можуть бути розгорнуті в Україні для надання підтримки, наприклад, у розмінуванні та виробництві зброї, не беручи участі у прямих бойових діях.
Країна Захожу можуть ввести війська в Україні не переходячи межі бойових дій, заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повіомляє Lemonde, пише УНН.
Ми повинні розглянути нові дії для підтримки України. Вони мають відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кібернетичне забезпечення, виробництво зброї на місці, на території України. Деякі з цих дій можуть вимагати присутності на території України, не переходячи межі бойових дій. Нічого не варто виключати
Доповнення
26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають таку можливість.
У Мадриді заявили, що проти відправки європейських військ в Україну27.02.24, 17:05 • 35723 перегляди