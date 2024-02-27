У Мадриді заявили, що проти відправки європейських військ в Україну
Київ • УНН
Іспанія виступає проти відправки європейських військ в Україну і натомість хоче обмежити допомогу наданням більшої кількості військового обладнання.
Мадрид проти введення європейських військ в Україну, Іспанія хоче обмежити допомогу відправкою додаткової кількості військового обладнання Україні, заявила речниця іспанського уряду Пілар Алегрія, пише УНН з посиланням на AFP.
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"Щодо того, чи ми за розміщення європейських військ в Україні, ми вже ясно виклали свою позицію і не погоджуємося", - заявила прессекретар уряду Пілар Алегрія.
"Ми повинні сконцентруватися на найневідкладнішому, а саме на прискоренні доставки (військового) обладнання" до Києва, сказала вона, зазначивши, що "єдність" є "найефективнішою зброєю" Європи проти російського президента володимира путіна.
Доповнення
26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.