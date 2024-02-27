В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  101461 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  111671 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  114179 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  136265 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  152137 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  150629 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  152737 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  146514 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  136646 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150781 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину

Испания выступает против отправки европейских войск в Украину и взамен хочет ограничить помощь предоставлением большего количества военного оборудования.

Война •   •  8496 просмотра
В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину

Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

Sony увольняет около 900 сотрудников, или 8% от общего количества персонала, из различных студий PlayStation, включая Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и Firesprite.

Экономика •   •  5530 просмотра
Sony увольняет 900 сотрудников PlayStation

Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции

Украина сыграла важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, экспортировав в прошлом году более 70 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Война •   •  8182 просмотра
Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции

Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб

Правительство утвердило новую информационную систему освобождения украинских военнопленных из России и возложило новые задачи на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Война •   •  8891 просмотра
Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб

Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести

Двое полицейских погибли и шестеро следователей получили ранения в результате вражеского обстрела в Сумской области.

Общество •   •  10560 просмотра
Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести

Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.

Общество •   •  8728 просмотра
Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров

В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.

Война •   •  14801 просмотра
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год

Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.

Политика •   •  11719 просмотра
Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год

Глава МИД Польши призвал возобновить ограничения ЕС на импорт украинского продовольствия

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз должен возобновить торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, чтобы спасти польских фермеров.

Экономика •   •  12340 просмотра
Глава МИД Польши призвал возобновить ограничения ЕС на импорт украинского продовольствия

Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление

Украинское правительство приняло постановление о развитии электронной идентификации, чтобы позволить украинцам пользоваться электронными документами в ЕС и заложить основу для будущего европейского цифрового кошелька.

Политика •   •  10152 просмотра
Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление