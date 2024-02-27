В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину

Мадрид против введения европейских войск в Украину, Испания хочет ограничить помощь отправкой дополнительного количества военного оборудования Украине, заявила пресс-секретарь испанского правительства Пилар Алегрия, пишет УНН со ссылкой на AFP.

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"Относительно того, за ли мы за размещение европейских войск в Украине, мы уже ясно изложили свою позицию и не согласны", - заявила пресс-секретарь правительства Пилар Алегрия.

"Мы должны сконцентрироваться на самом неотложном, а именно на ускорении доставки (военного) оборудования" в Киев, сказала она, отметив, что "единство" является "самым эффективным оружием" Европы против российского президента владимира путина.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.