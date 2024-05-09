Разблокировка оружия для "Азова": петиция о переговорах с США набрала более 25 тысяч голосов

Петиция с призывом к украинскому правительству способствовать отмене американского запрета на предоставление оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" набрала более 25 000 голосов. Сообщает УНН с ссылкой на страницу петиций на сайте ОП.

Детали

Петиции по содействию разблокированию предоставления западного оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" набрала необходимые для продолжения рассмотрения 25 тысяч голосов.

Контекст

США пока не подтвердили согласие на предоставление оружия именно 12-й бригаде специального назначения "Азов", несмотря на призывы командира бригады Редис отменить запрет. На сайте электронных петиций было предложено подписать документ с призывом к украинскому правительству способствовать отмене запрета.

12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины является важной составляющей Вооруженных сил Украины. За время своего существования бригада неоднократно демонстрировала свою боевую готовность, участвуя в наиболее ожесточенных боях, включая оборону Мариуполя в 2022 году. Бойцы "Азова" подтвердили свой высокий профессионализм и мотивацию. Основной миссией батальона всегда была защита Отечества и борьба с агрессорами, - указывается в петиции.

Также указан призыв к президенту Украины поручить Премьер-министру и Министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством Соединенных Штатов Америки об отмене ограничений.

В начале мая Офис президента отклонил публикацию петиции о содействии разблокированию предоставления западного оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения "Азов".

Напомним,

Третья штурмовая бригада опубликовала видео, которое демонстрирует успешные артиллерийские удары украинских войск по позициям российской пехоты на Авдеевском направлении, демонстрируя, как действуют украинские "боги войны" на этом участке.