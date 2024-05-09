Розблокування зброї для "Азову": петиція щодо переговорів із США набрала понад 25 тисяч голосів
Київ • УНН
Петиція із закликом до українського уряду посприяти скасуванню заборони США на постачання зброї для 12-ї бригади спецпризначення "Азов" набрала понад 25 000 голосів, що є достатньою підтримкою для продовження розгляду.
Петиція із закликом до українського уряду сприяти скасуванню американської заборони надання зброї 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" набрала понад 25 000 голосів. Повідомляє УНН із посиланням на сторінку петицій на сайті ОП.
Деталі
Петиції щодо сприяння розблокуванню надання західної зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" набрала необхідні для продовження розгляду 25 тисяч голосів.
Контекст
США поки не підтвердили згоду щодо надання зброї саме 12-й бригаді спеціального призначення "Азов", незважаючи на заклики командира бригади Редіс скасувати заборону. На сайті електронних петицій було запропоновано підписати документ із закликом до українського уряду сприяти скасуванню забороні.
12-а бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України є важливою складовою Збройних сил України. За час свого існування бригада неодноразово демонструвала свою бойову готовність, беручи участь у найбільш запеклих боях, включно з обороною Маріуполя у 2022 році. Бійці "Азову" підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію. Основною місією батальйону завжди було захист Вітчизни та боротьба з агресорами. – вказується у петиції.
Також зазначено заклик до президента України доручити Прем'єр-міністру та Міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом Сполучених Штатів Америки щодо скасування обмежень.
На початку травня Офісу президента відхилив публікацію петиції щодо сприяння розблокуванню надання західної зброї та допомоги 12-й бригаді спеціального призначення "Азов".
Нагадаємо
Третя штурмова бригада опублікувала відео, що демонструє успішні артилерійські удари українських військ по позиціях російської піхоти на Авдіївському напрямку, демонструючи, як діють українські "боги війни" на цій ділянці.