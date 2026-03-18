Расстрелял капитана судна в Голой Пристани - военный рф приговорен к пожизненному заключению

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Оккупант застрелил капитана буксира РБТ-1 "Ридса" во время перевозки пассажиров. Суд признал россиянина виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Расстрелял капитана судна в Голой Пристани - военный рф приговорен к пожизненному заключению
Фото: Офис генерального прокурора

Военнослужащий страны-агрессора приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство мирного жителя в Голой Пристани Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

По данным следствия, оккупант совершил военное преступление вечером 1 ноября 2022 года. Он застрелил из автоматического оружия капитана буксира РБТ-1 "Ридса".

Гражданское судно перевозило пассажиров из Херсона в Голую Пристань. Оккупант открыл прицельную стрельбу по людям.

Капитан буксира получил пулевое ранение в голову и погиб на месте. Другие пассажиры судна не пострадали. Оккупанты пытались скрыть преступление и распространяли фейки о якобы обстреле буксира украинскими военными - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Военнослужащий страны-агрессора признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Это предусмотрено ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

С начала полномасштабного вторжения за нарушение законов и обычаев войны на Херсонщине уже осуждено 29 военнослужащих рф и пособников страны-агрессора, и работа по привлечению виновных к ответственности продолжается

- отметил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Херсонской областной прокуратуры Алексей Бутенко.

11 марта в Херсоне российские войска ударили дроном по маршрутке, пострадали 10 человек, среди них - несовершеннолетний.

Евгений Устименко

