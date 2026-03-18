Розстріляв капітана судна в Голій Пристані - військового рф засудили до довічного ув'язнення

Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
Популярнi новини
США готуються послабити санкції проти Венесуели через нафтову кризу18 березня, 00:50 • 7116 перегляди
Трампа тисне на медіа через висвітлення війни і погрожує санкціями за "неправильні" новини18 березня, 01:30 • 16503 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto06:05 • 25321 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський06:46 • 11244 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto07:06 • 9756 перегляди
Публікації
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto06:05 • 25479 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 45649 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 63103 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 60344 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 74646 перегляди
УНН Lite
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 21056 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 26281 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 31540 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 63103 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 36662 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon
Saab JAS 39 Gripen

Розстріляв капітана судна в Голій Пристані - військового рф засудили до довічного ув'язнення

Київ • УНН

 • 2634 перегляди

Окупант застрелив капітана буксира РБТ-1 "Ридса" під час перевезення пасажирів. Суд визнав росіянина винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Фото: Офіс генерального прокурора

Військового країни-агресора засудили до довічного позбавлення волі за вбивство цивільного у Голій Пристані Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, окупант скоїв воєнний злочин ввечері 1 листопада 2022 року. Він застрелив з автоматичної зброї капітана буксира РБТ-1 "Ридса".

Цивільне судно перевозило пасажирів з Херсона до Голої Пристані. Окупант відкрив прицільну стрілянину по людях.

Капітан буксира отримав кульове поранення в голову і загинув на місці. Інші пасажири судна не постраждали. Окупанти намагалися приховати злочин та поширювали фейки про нібито обстріл буксира українськими військовими - йдеться в дописі Офісу Генерального прокурора.

Військового країни-агресора визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Це передбачено ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Від початку повномасштабного вторгнення за порушення законів та звичаїв війни на Херсонщині вже засуджено 29 військовослужбовців рф та пособників країни-агресора, і робота з притягнення винних до відповідальності триває

- зазначив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко.

Нагадаємо

11 березня у Херсоні російські війська вдарили дроном по маршрутці, постраждали 10 людей, серед них - неповнолітній.

Євген Устименко

