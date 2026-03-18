Розстріляв капітана судна в Голій Пристані - військового рф засудили до довічного ув'язнення

Військового країни-агресора засудили до довічного позбавлення волі за вбивство цивільного у Голій Пристані Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, окупант скоїв воєнний злочин ввечері 1 листопада 2022 року. Він застрелив з автоматичної зброї капітана буксира РБТ-1 "Ридса".

Цивільне судно перевозило пасажирів з Херсона до Голої Пристані. Окупант відкрив прицільну стрілянину по людях.

Капітан буксира отримав кульове поранення в голову і загинув на місці. Інші пасажири судна не постраждали. Окупанти намагалися приховати злочин та поширювали фейки про нібито обстріл буксира українськими військовими - йдеться в дописі Офісу Генерального прокурора.

Військового країни-агресора визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Це передбачено ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Від початку повномасштабного вторгнення за порушення законів та звичаїв війни на Херсонщині вже засуджено 29 військовослужбовців рф та пособників країни-агресора, і робота з притягнення винних до відповідальності триває - зазначив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко.

11 березня у Херсоні російські війська вдарили дроном по маршрутці, постраждали 10 людей, серед них - неповнолітній.