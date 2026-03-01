Раскрыты детали наглого шпионажа РФ за единственным авианосцем Франции с помощью беспилотника
Шведское оборонное ведомство раскрыло детали инцидента с российским дроном, который следил за французским авианосцем Charles de Gaulle. Аппарат был запущен с российского разведывательного корабля "Жигулевск", но шведские военные нейтрализовали шпионское оборудование.
Шведское оборонное ведомство обнародовало подробности инцидента с российским дроном, который осуществлял слежение за флагманом французского флота Charles de Gaulle в порту Мальмё. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Специалистам удалось установить, что аппарат был запущен непосредственно с борта российского разведывательного корабля "Жигулевск", входящего в состав Балтийского флота РФ. Шведские военные оперативно зафиксировали несанкционированный запуск и приняли контрмеры для нейтрализации шпионского оборудования, угрожавшего безопасности стратегических учений.
Использование разведывательного судна "Жигулевск" для провокаций в Балтике
Технические данные подтвердили, что беспилотник-шпион относится к средствам радиоразведки РФ и был поднят в воздух с корабля проекта 503Р. За передвижением российского судна пристально следил шведский патрульный катер HSwMS Rapp, экипаж которого и задокументировал момент запуска БПЛА в районе нахождения французского авианосца.
Вице-адмирал Эва Скоог Хаслум подчеркнула, что шведские силы "смогли оперативно принять контрмеры в случае обнаружения дрона", продемонстрировав высокую готовность к отражению гибридных угроз.
Эффективность модернизированных катеров и защита авианосца Charles de Gaulle
Несмотря на попытку скрытого сбора данных, российская операция потерпела неудачу благодаря бдительности шведских моряков на катерах класса Tapper, прошедших глубокую модернизацию в 2020 году.
Военные не разглашают специфические методы нейтрализации вражеского беспилотника, однако отмечают, что все попытки шпионажа за Charles de Gaulle были своевременно пресечены. Французский авианосец продолжает выполнять свои задачи в рамках запланированных учений, тогда как европейские страны усиливают меры безопасности из-за все более наглых действий разведывательных кораблей РФ в территориальных водах ЕС.
