Раскрыты детали наглого шпионажа РФ за единственным авианосцем Франции с помощью беспилотника

$43.210.00
51.020.00
ukenru
00:05 • 2178 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 19013 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 32912 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 44796 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 40998 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 45822 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 48075 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 54621 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 48602 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 51368 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
75%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи28 февраля, 14:58 • 14816 просмотра
Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель из-за войны в Иране - Reuters28 февраля, 15:12 • 10642 просмотра
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцевVideo28 февраля, 15:33 • 18304 просмотра
Совбез ООН проведет в субботу экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке28 февраля, 16:02 • 8720 просмотра
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб28 февраля, 16:27 • 15818 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 42522 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 46637 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 39692 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 43736 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 44758 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 23513 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 23072 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 22967 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 23107 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28888 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Раскрыты детали наглого шпионажа РФ за единственным авианосцем Франции с помощью беспилотника

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Шведское оборонное ведомство раскрыло детали инцидента с российским дроном, который следил за французским авианосцем Charles de Gaulle. Аппарат был запущен с российского разведывательного корабля "Жигулевск", но шведские военные нейтрализовали шпионское оборудование.

Раскрыты детали наглого шпионажа РФ за единственным авианосцем Франции с помощью беспилотника

Шведское оборонное ведомство обнародовало подробности инцидента с российским дроном, который осуществлял слежение за флагманом французского флота Charles de Gaulle в порту Мальмё. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Специалистам удалось установить, что аппарат был запущен непосредственно с борта российского разведывательного корабля "Жигулевск", входящего в состав Балтийского флота РФ. Шведские военные оперативно зафиксировали несанкционированный запуск и приняли контрмеры для нейтрализации шпионского оборудования, угрожавшего безопасности стратегических учений.

Использование разведывательного судна "Жигулевск" для провокаций в Балтике

Технические данные подтвердили, что беспилотник-шпион относится к средствам радиоразведки РФ и был поднят в воздух с корабля проекта 503Р. За передвижением российского судна пристально следил шведский патрульный катер HSwMS Rapp, экипаж которого и задокументировал момент запуска БПЛА в районе нахождения французского авианосца.

Швеция перехватила российский дрон, приблизившийся к французскому авианосцу26.02.26, 18:07 • 4583 просмотра

Вице-адмирал Эва Скоог Хаслум подчеркнула, что шведские силы "смогли оперативно принять контрмеры в случае обнаружения дрона", продемонстрировав высокую готовность к отражению гибридных угроз.

Эффективность модернизированных катеров и защита авианосца Charles de Gaulle

Несмотря на попытку скрытого сбора данных, российская операция потерпела неудачу благодаря бдительности шведских моряков на катерах класса Tapper, прошедших глубокую модернизацию в 2020 году.

Военные не разглашают специфические методы нейтрализации вражеского беспилотника, однако отмечают, что все попытки шпионажа за Charles de Gaulle были своевременно пресечены. Французский авианосец продолжает выполнять свои задачи в рамках запланированных учений, тогда как европейские страны усиливают меры безопасности из-за все более наглых действий разведывательных кораблей РФ в территориальных водах ЕС.

Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским27.02.26, 22:44 • 9426 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Европейский Союз
Франция