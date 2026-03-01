Розкрито деталі нахабного шпигунства рф за єдиним авіаносцем Франції за допомогою безпілотника
Київ • УНН
Шведське оборонне відомство розкрило деталі інциденту з російським дроном, який стежив за французьким авіаносцем Charles de Gaulle. Апарат був запущений з російського розвідувального корабля "жигулевск", але шведські військові нейтралізували шпигунське обладнання.
Шведське оборонне відомство оприлюднило подробиці інциденту з російським дроном, який здійснював стеження за флагманом французького флоту Charles de Gaulle у порту Мальме. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Фахівцям вдалося встановити, що апарат був запущений безпосередньо з борту російського розвідувального корабля "жигулевск", який входить до складу Балтійського флоту рі. Шведські військові оперативно зафіксували несанкціонований запуск та вжили контрзаходів для нейтралізації шпигунського обладнання, що загрожувало безпеці стратегічних навчань.
Використання розвідувального судна "жигулевск" для провокацій у Балтиці
Технічні дані підтвердили, що безпілотник-шпигун належить до засобів радіорозвідки рф і був піднятий у повітря з корабля проєкту 503Р. За пересуванням російського судна пильно стежив шведський патрульний катер HSwMS Rapp, екіпаж якого і задокументував момент запуску БПЛА в районі перебування французького авіаносця.
Віцеадмірал Ева Скоог Хаслум підкреслила, що шведські сили "змогли оперативно вжити контрзаходів у випадку виявлення дрона", продемонструвавши високу готовність до відбиття гібридних загроз.
Ефективність модернізованих катерів та захист авіаносця Charles de Gaulle
Незважаючи на спробу прихованого збору даних, російська операція зазнала невдачі завдяки пильності шведських моряків на катерах класу Tapper, які пройшли глибоку модернізацію у 2020 році.
Військові не розголошують специфічні методи нейтралізації ворожого безпілотника, проте зазначають, що всі спроби шпигунства за Charles de Gaulle були вчасно припинені. Французький авіаносець продовжує виконувати свої завдання в межах запланованих навчань, тоді як європейські країни посилюють заходи безпеки через дедалі нахабніші дії розвідувальних кораблів рф у територіальних водах ЄС.
