Розкрито деталі нахабного шпигунства рф за єдиним авіаносцем Франції за допомогою безпілотника

Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 19070 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 32936 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 44821 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 41020 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 45834 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 48089 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 54624 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 48605 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 51370 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі
Нафта може подорожчати до 80 доларів за барель через війну в Ірані - Reuters
Іран б'є по військовим базах у США, а також атакував авіаносець американців
Радбез ООН проведе в суботу екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Тегеран
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Розкрито деталі нахабного шпигунства рф за єдиним авіаносцем Франції за допомогою безпілотника

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Шведське оборонне відомство розкрило деталі інциденту з російським дроном, який стежив за французьким авіаносцем Charles de Gaulle. Апарат був запущений з російського розвідувального корабля "жигулевск", але шведські військові нейтралізували шпигунське обладнання.

Розкрито деталі нахабного шпигунства рф за єдиним авіаносцем Франції за допомогою безпілотника

Шведське оборонне відомство оприлюднило подробиці інциденту з російським дроном, який здійснював стеження за флагманом французького флоту Charles de Gaulle у порту Мальме. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Фахівцям вдалося встановити, що апарат був запущений безпосередньо з борту російського розвідувального корабля "жигулевск", який входить до складу Балтійського флоту рі. Шведські військові оперативно зафіксували несанкціонований запуск та вжили контрзаходів для нейтралізації шпигунського обладнання, що загрожувало безпеці стратегічних навчань.

Використання розвідувального судна "жигулевск" для провокацій у Балтиці

Технічні дані підтвердили, що безпілотник-шпигун належить до засобів радіорозвідки рф і був піднятий у повітря з корабля проєкту 503Р. За пересуванням російського судна пильно стежив шведський патрульний катер HSwMS Rapp, екіпаж якого і задокументував момент запуску БПЛА в районі перебування французького авіаносця.

Швеція перехопила російський дрон, який наблизився до французького авіаносця

Віцеадмірал Ева Скоог Хаслум підкреслила, що шведські сили "змогли оперативно вжити контрзаходів у випадку виявлення дрона", продемонструвавши високу готовність до відбиття гібридних загроз.

Ефективність модернізованих катерів та захист авіаносця Charles de Gaulle

Незважаючи на спробу прихованого збору даних, російська операція зазнала невдачі завдяки пильності шведських моряків на катерах класу Tapper, які пройшли глибоку модернізацію у 2020 році.

Військові не розголошують специфічні методи нейтралізації ворожого безпілотника, проте зазначають, що всі спроби шпигунства за Charles de Gaulle були вчасно припинені. Французький авіаносець продовжує виконувати свої завдання в межах запланованих навчань, тоді як європейські країни посилюють заходи безпеки через дедалі нахабніші дії розвідувальних кораблів рф у територіальних водах ЄС.

Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським

Степан Гафтко

