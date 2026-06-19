Раскрыта схема легализации почти 10 тысяч незаконно срубленных дубов на сумму более 147 млн грн

$44.910.1151.460.47
ukenru
09:04 • 3886 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным
06:13 • 12578 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 23620 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 65929 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 43300 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 36139 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 33009 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
18 июня, 14:03 • 23347 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
18 июня, 13:03 • 16138 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
18 июня, 13:02 • 13691 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.3м/с
46%
752мм
Популярные новости
Нефть завершает неделю резким падением на фоне восстановления судоходства через Ормузский пролив19 июня, 01:16 • 4672 просмотра
Для Украины могут закупить эскадрилью самолетов Skyfox для борьбы с "Шахедами"19 июня, 01:40 • 28882 просмотра
Полицейский застрелил годовалого ребенка после вызова из-за якобы кражи подгузников в США19 июня, 01:59 • 20822 просмотра
В Крыму, Мелитополе и Мариуполе ночью прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов и пожарах19 июня, 02:42 • 6120 просмотра
За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - ГенштабPhoto19 июня, 04:14 • 13821 просмотра
публикации
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 65931 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 40100 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей18 июня, 10:26 • 53694 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo18 июня, 10:14 • 60451 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 113057 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Игорь Терехов
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию08:34 • 3654 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 34298 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 43993 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 45920 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 52844 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Техника
Фильм

Раскрыта схема легализации почти 10 тысяч незаконно срубленных дубов на сумму более 147 млн грн

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Правоохранители раскрыли масштабную схему легализации незаконно срубленных дубов. Через фиктивные документы реализована лесопродукция на более 147 млн грн.

Раскрыта схема легализации почти 10 тысяч незаконно срубленных дубов на сумму более 147 млн грн

Правоохранители раскрыли масштабную схему легализации незаконно заготовленной древесины ценных пород, в рамках которой около 10 тысяч незаконно срубленных дубов оформляли как законную продукцию и продавали в Украине и за рубежом. По данным следствия, через фиктивные документы участники сделки реализовали лесопродукцию на сумму более 147 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли и пресекли масштабную схему легализации незаконно заготовленной древесины ценных пород

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2022–2025 годов незаконно срубленные дубы оформляли как законно заготовленную древесину, что давало возможность реализовывать ее на внутреннем рынке и экспортировать за рубеж. Речь идет о примерно 19 тыс. кубометров древесины, что эквивалентно почти 10 тыс. незаконно срубленных дубов.

Схему организовал руководитель частного предприятия, которое осуществляло лесохозяйственную деятельность и пользовалось землями лесного фонда. Он привлек других лиц, которые за вознаграждение вносили в электронную систему учета древесины ложные сведения о якобы законном происхождении лесопродукции.

На основании этих данных оформляли товарно-транспортные накладные и получали сертификаты о происхождении лесоматериалов, необходимые для их реализации и экспорта. Фактически фиктивные записи становились основанием для дальнейшей продажи древесины и ее вывоза за пределы Украины.

По данным следствия, документы с недостоверными сведениями использовали более 100 субъектов хозяйствования, среди которых есть одни из крупнейших экспортеров древесины в Украине. Общая сумма операций по реализации такой лесопродукции превышает 147 млн грн.

Задержаны четыре участника организованной группы. 18 июня 2026 года сообщено о подозрении шести лицам, среди которых организатор схемы и двое директоров частных предприятий, экспортировавших древесину с использованием документов о ее фиктивном законном происхождении.

В суд подано ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

ГП Леса Украины выплатит 83 миллиона за незаконные рубки в заповеднике - Офис Генпрокурора15.06.26, 23:59 • 14326 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Теракт
Взрывы
Пожары
Кибератака
Санкции
Дорожно-транспортное происшествие
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
ТЦК и СП
Митинги в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина