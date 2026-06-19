Раскрыта схема легализации почти 10 тысяч незаконно срубленных дубов на сумму более 147 млн грн
Киев • УНН
Правоохранители раскрыли масштабную схему легализации незаконно срубленных дубов. Через фиктивные документы реализована лесопродукция на более 147 млн грн.
Правоохранители раскрыли масштабную схему легализации незаконно заготовленной древесины ценных пород, в рамках которой около 10 тысяч незаконно срубленных дубов оформляли как законную продукцию и продавали в Украине и за рубежом. По данным следствия, через фиктивные документы участники сделки реализовали лесопродукцию на сумму более 147 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли и пресекли масштабную схему легализации незаконно заготовленной древесины ценных пород
По данным следствия, в течение 2022–2025 годов незаконно срубленные дубы оформляли как законно заготовленную древесину, что давало возможность реализовывать ее на внутреннем рынке и экспортировать за рубеж. Речь идет о примерно 19 тыс. кубометров древесины, что эквивалентно почти 10 тыс. незаконно срубленных дубов.
Схему организовал руководитель частного предприятия, которое осуществляло лесохозяйственную деятельность и пользовалось землями лесного фонда. Он привлек других лиц, которые за вознаграждение вносили в электронную систему учета древесины ложные сведения о якобы законном происхождении лесопродукции.
На основании этих данных оформляли товарно-транспортные накладные и получали сертификаты о происхождении лесоматериалов, необходимые для их реализации и экспорта. Фактически фиктивные записи становились основанием для дальнейшей продажи древесины и ее вывоза за пределы Украины.
По данным следствия, документы с недостоверными сведениями использовали более 100 субъектов хозяйствования, среди которых есть одни из крупнейших экспортеров древесины в Украине. Общая сумма операций по реализации такой лесопродукции превышает 147 млн грн.
Задержаны четыре участника организованной группы. 18 июня 2026 года сообщено о подозрении шести лицам, среди которых организатор схемы и двое директоров частных предприятий, экспортировавших древесину с использованием документов о ее фиктивном законном происхождении.
В суд подано ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
ГП Леса Украины выплатит 83 миллиона за незаконные рубки в заповеднике - Офис Генпрокурора15.06.26, 23:59 • 14326 просмотров