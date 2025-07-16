Рада приняла закон о контроле промышленного загрязнения с соевой поправкой

Верховная Рада приняла в целом законопроект о контроле промышленного загрязнения с поправкой о пошлинах на экспорт сои. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

Несмотря на регламент и все предостережения - законопроект 13157 с соевой поправкой проголосовали 245 голосов - написал Железняк.

Контекст

Скандал между народными депутатами от фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа" произошел в Верховной Раде из-за попытки председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики протянуть поправку, согласно которой экспорт сои и рапса будет облагаться 10% пошлиной. Оппозиция заблокировала трибуну и между Гетманцевым и нардепом от "ЕС" Алексеем Гончаренко произошла словесная перепалка, пишет УНН.

Рада рассматривала законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Гончаренко требовал поставить на подтверждение поправку о введении пошлины на экспорт сои и рапса, мотивируя это тем, что в парламенте недостаточно голосов для ее поддержки и что экспорт сои никак не касается промышленного загрязнения. Ему отказали, из-за чего фракция "ЕС" заблокировала трибуну, с которой в тот момент выступал Гетманцев.

Гончаренко заявил, что поправка Гетманцева - мошенничество.

Комитет, который возглавляет этот деятель (Гетманцев – ред.), который грабит Украину и рассказывает, что украинцы – это гуси, которых надо ощипать, он не имел права выносить (на голосование – ред.) никакое частичное (учет поправки – ред.). Он должен был сказать учесть так, или нет, а вместо этого делает какое-то шулерство - заявил Гончаренко, выступая в Раде.

Нардеп обозвал Гетманцева.

Козел. Свинья - прокричал Гончаренко.

Тот в свою очередь передразнивал Гончаренко, находясь на трибуне. Произошла потасовка между нардепами.

Напомним

В одном из интервью Гетманцев заявил: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал".

Позже в Киеве состоялся перформанс "гусей" с требованием прекратить налоговое давление, организованное председателем налогового комитета Рады, на малый бизнес.