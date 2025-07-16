Трибуну у Раді заблокували: Гончаренко поштовхався з Гетманцевим

У Верховній Раді заблокували трибуну через порушення регламенту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram, пише УНН.

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"В Раді відбувається блокування трибуни через порушення регламенту. Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися з маніпулювати регламентом і все одно її протягнути", - написав нардеп і показав відео.

Згідно з кадрами з місця події, між народний депутатом Олексієм Гончаренком та головою комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим поблизу трибуни сталась сутичка.

Доповнення

Раніше компанії-члени комітету зернових та олійних культур Європейської Бізнес Асоціації висловили занепокоєння у зв’язку з повторними законодавчими ініціативами, що передбачають запровадження експортних мит на деякі олійні культури. Зокрема, йдеться про пропозиції встановити мито на: соєві боби - у 10%; насіння ріпаку або кользи – також у 10%. За інформацією компаній, відповідні положення були включені до порівняльної таблиці до проєкту закону №13157 під час підготовки документа до другого читання. Бізнес-спільнота закликає державні органи утриматися від впровадження мит на експорт аграрної продукції.

До того ж на думку експертів, пропоновані експортні мита суперечать Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Ба більше, стверджується, що згідно з законодавством, усі законопроєкти, що містять положення, пов’язані з адаптацією законодавства України до правових положень ЄС та виконанням міжнародно-правових зобов’язань України, мають проходити додаткову експертизу у відповідному профільному комітеті парламенту та в Кабміні. Проте у випадку з проєктом №13157 ці вимоги, як зазначається, імовірно, були проігноровані.