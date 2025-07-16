Трибуну в Раде заблокировали: Гончаренко потолкался с Гетманцевым

В Верховной Раде заблокировали трибуну из-за нарушения регламента. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Раде происходит блокирование трибуны из-за нарушения регламента. Факт в том, что зал отклонил "соевую поправку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть", - написал нардеп и показал видео.

Согласно кадрам с места происшествия, между народным депутатом Алексеем Гончаренко и председателем комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым возле трибуны произошла стычка.

Дополнение

Ранее компании-члены комитета зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации выразили обеспокоенность в связи с повторными законодательными инициативами, предусматривающими введение экспортных пошлин на некоторые масличные культуры. В частности, речь идет о предложениях установить пошлину на: соевые бобы - в 10%; семена рапса или кользы - также в 10%. По информации компаний, соответствующие положения были включены в сравнительную таблицу к проекту закона №13157 при подготовке документа ко второму чтению. Бизнес-сообщество призывает государственные органы воздержаться от введения пошлин на экспорт аграрной продукции.

К тому же, по мнению экспертов, предлагаемые экспортные пошлины противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Более того, утверждается, что согласно законодательству, все законопроекты, содержащие положения, связанные с адаптацией законодательства Украины к правовым положениям ЕС и выполнением международно-правовых обязательств Украины, должны проходить дополнительную экспертизу в соответствующем профильном комитете парламента и в Кабмине. Однако в случае с проектом №13157 эти требования, как отмечается, вероятно, были проигнорированы.