Рада ухвалила закон про контроль промислового забруднення з соєвою правкою
Київ • УНН
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про контроль промислового забруднення, до якого була додана правка про мита на експорт сої. Це рішення викликало скандал та словесну перепалку між народними депутатами через спробу ввести 10% мито на експорт сої та ріпаку.
Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про контроль промислового забруднення з правкою про мита на експорт сої. Про це написав народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram, передає УНН.
Деталі
Попри регламент і всі застереження - законопроект 13157 з соєвою правкою проголосували 245 голосів
Контекст
Скандал між народними депутатами від фракції "Європейська солідарність" та "Слуга народу" відбувся у Верховній Раді через спробу голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики протягнути поправку, відповідно якої експорт сої та ріпаку обкладатимуть 10% митом. Опозиція заблокувала трибуну і між Гетманцевим та нардепом від "ЄС" Олексієм Гончаренком відбулась словесна перепалка, пише УНН.
Рада розглядала законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Гончаренко вимагав поставити на підтвердження поправку щодо введення мита на експорт сої та ріпаку, мотивуючи це тим, що у парламенті недостатньо голосів для її підтримки і що експорт сої ніяк не стосується промислового забруднення. Йому відмовили, через що фракція "ЄС" заблокувала трибуну з якої в той момент виступав Гетманцев.
Гончаренко заявив, що поправка Гетманцева - шахрайство.
Комітет, який очолює цей діяч (Гетманцев – ред.), який грабує Україну і розповідає, що українці – це гусі, яких треба обскубати, він не мав права виносити (на голосування – ред.) ніяке часткове (врахування поправки – ред.). Він мав сказати врахувати так, чи ні, а замість цього робить якесь шулерство
Нардеп обізвав Гетманцева.
Козел. Свинюка
Той своєю чергою перекривлював Гончаренка перебуваючи на трибуні. Відбулася штовханина між нардепами.
Нагадаємо
В одному з інтервʼю Гетманцев заявив: "Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав".
Пізніше в Києві відбувся перформанс "гусей" з вимогою припинити податковий тиск, організований головою податкового комітету Ради, на малий бізнес.