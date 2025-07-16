Рада ухвалила закон про контроль промислового забруднення з соєвою правкою

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про контроль промислового забруднення з правкою про мита на експорт сої. Про це написав народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram, передає УНН.

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Попри регламент і всі застереження - законопроект 13157 з соєвою правкою проголосували 245 голосів - написав Желєзняк.

Контекст

Скандал між народними депутатами від фракції "Європейська солідарність" та "Слуга народу" відбувся у Верховній Раді через спробу голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики протягнути поправку, відповідно якої експорт сої та ріпаку обкладатимуть 10% митом. Опозиція заблокувала трибуну і між Гетманцевим та нардепом від "ЄС" Олексієм Гончаренком відбулась словесна перепалка, пише УНН.

Рада розглядала законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Гончаренко вимагав поставити на підтвердження поправку щодо введення мита на експорт сої та ріпаку, мотивуючи це тим, що у парламенті недостатньо голосів для її підтримки і що експорт сої ніяк не стосується промислового забруднення. Йому відмовили, через що фракція "ЄС" заблокувала трибуну з якої в той момент виступав Гетманцев.

Гончаренко заявив, що поправка Гетманцева - шахрайство.

Комітет, який очолює цей діяч (Гетманцев – ред.), який грабує Україну і розповідає, що українці – це гусі, яких треба обскубати, він не мав права виносити (на голосування – ред.) ніяке часткове (врахування поправки – ред.). Він мав сказати врахувати так, чи ні, а замість цього робить якесь шулерство - заявив Гончаренко, виступаючи в Раді.

Нардеп обізвав Гетманцева.

Козел. Свинюка - прокричав Гончаренко.

Той своєю чергою перекривлював Гончаренка перебуваючи на трибуні. Відбулася штовханина між нардепами.

Нагадаємо

В одному з інтервʼю Гетманцев заявив: "Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав".

Пізніше в Києві відбувся перформанс "гусей" з вимогою припинити податковий тиск, організований головою податкового комітету Ради, на малий бізнес.