ПВО Украины уничтожила более половины "шахедов" во время ночной атаки рф
Киев • УНН
Силы ПВО сбили 26 из 48 ударных беспилотников, выпущенных рф вечером 28 октября. Также оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу с территории Крыма.
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 26 из 48 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 28 октября. российские войска ударили баллистической ракетой "Искандер" по Кривому Розу. Об этом во вторник сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 29 октября (с 22.00 28 октября) враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог из Крыма, атаковал 48-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений орел, курск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локально потеряно, один - вернулся в россию. Информация уточняется и обновляется
Отмечается, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
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