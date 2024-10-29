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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака рф: в Киеве возросло количество пострадавших, в Кривом Роге завершены спасательные работы

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06:55 • 6333 просмотра

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В Киеве в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек, повреждены здания и газовая труба. В Кривом Роге после ракетного удара 14 травмированных и 1 погибший, повреждено более 10 домов.

По состоянию на 8:20 утра вторника в результате атаки вражеских беспилотников в Киеве в ночь на 29 октября пострадали шесть человек. В Кривом Роге после ракетного удара армии рф завершены аварийно-спасательные работы, 14 пострадавших и один погибший. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Киев: 6 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Соломенском районе

- говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что в Кривом Роге завершены аварийно-спасательные работы после ракетного удара. «Погиб 1 человек, 14 травмированы. Спасатели спасли 5 человек, ликвидировали пожар на площади 500 кв. м», рассказали в ГСЧС. Из-за вражеского удара в городе повреждено более 10 домов, уничтожено 12 гаражей. 

Ранее сообщалось о 5 пострадавших людях в Киеве. В результате атаки российских дронов повреждена газовая труба и здания в Соломенском и Святошинском районах. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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