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Нічна атака рф: у Києві зросла кількість постраждалих, у Кривому Розі завершені рятувальні роботи

Київ • УНН

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У Києві внаслідок атаки БПЛА постраждали 6 осіб, пошкоджено будівлі та газову трубу. У Кривому Розі після ракетного удару 14 травмованих та 1 загиблий, пошкоджено понад 10 будинків.

Нічна атака рф: у Києві зросла кількість постраждалих, у Кривому Розі завершені рятувальні роботи

Станом 8:20 ранку вівторка внаслідок атаки ворожих безпілотників у Києві у ніч на 29 жовтня постраждали шестеро людей. У Кривому Розі після ракетного удару армії рф завершено аварійно-рятувальні роботи, 14 постраждалих та один загиблий. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

Київ: 6 осіб постраждало внаслідок атаки БПЛА в Соломʼянському районі

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Також повідомляється, що у Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. "Загинула 1 людина, 14 травмовано. Рятувальники врятували 5 людей, ліквідували пожежу на площі 500 кв. м", розповіли в ДСНС. Через ворожий удар у місті пошкоджено понад 10 будинків, знищено 12 гаражів. 

Раніше повідомлялось про 5 постраждалих людей у Києві. Внаслідок атаки російських дронів пошкоджено газову трубу та будівлі у Солом'янському та Святошинському районах. 

Тетяна Краєвська

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