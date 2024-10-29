Унаслідок російської атаки пошкодження є у двох районах Києва: п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
У Києві внаслідок атаки російських дронів пошкоджено газову трубу та будівлі у Солом'янському та Святошинському районах. П'ятеро людей постраждали, один госпіталізований.
Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил рф у Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському та Святошинському районах. Загалом повітряна тривога тривала понад чотири години. Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко у Telegram, пише УНН.
"Вісімнадцята повітряна атака збройних сил рф по Києву з початку жовтня!
Вісімнадцята повітряна атака збройних сил рф по Києву з початку жовтня! Ворог і не планує зменшувати інтенсивність терору мирного міста. Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці. Повітряну тривогу за ніч в Києві оголошували двічі й сумарно вона тривала понад 4 години. Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені,
Деталі
В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізовано.
У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.
У столиці через атаку БПЛА зросла кількість постраждалих, пошкоджена газова магістраль 29.10.24, 06:07 • 111863 перегляди