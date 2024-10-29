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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российской атаки повреждения есть в двух районах Киева: пятеро пострадавших

Киев  •  УНН

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В Киеве в результате атаки российских дронов повреждены газовая труба и здания в Соломенском и Святошинском районах. Пять человек пострадали, один госпитализирован.

В результате атаки ударных дронов вооруженных сил рф в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. В целом воздушная тревога длилась более четырех часов. Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко в Telegram, пишет УНН.

«Восемнадцатая воздушная атака вооруженных сил рф по Киеву с начала октября!

Восемнадцатая воздушная атака вооруженных сил рф по Киеву с начала октября! Враг и не планирует уменьшать интенсивность террора мирного города. Ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы. Воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды и суммарно она длилась более 4 часов. Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены,

- говорится в сообщении.

Детали

В Соломенском районе, на территории жилой застройки  произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девятиэтажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пять пострадавших, один человек госпитализирован.

В Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.

В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль29 октября 2024, 04:07 • 14973 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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