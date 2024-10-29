В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева в результате атаки БПЛА возросло количество пострадавших до четырех человек. Из-за падения обломков дрона повреждена газовая магистраль, подача газа временно прекращена.
В Киеве после атаки дронов и падения обломков беспилотника врага количество пострадавших возросло до четырех. По предварительным данным, из-за попадания дрона в Соломенском районе Киева существует риск разгерметизации системы подачи газа. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Сейчас уже четверо пострадавших в Соломенском районе столицы. Одного госпитализировали, трое - получили помощь медиков на месте,
Он также сообщил, что в результате падения обломков дрона повреждена газовая магистраль, специалисты пока выключили подачу газа.
Напомним
В результате атаки БпЛА российских войск по Киеву, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Предварительно, из-за атаки загорелись автомобили и жилое здание, на место выехали оперативные службы.