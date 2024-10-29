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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

Киев  •  УНН

04:07 • 4681 просмотра

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В Соломенском районе Киева в результате атаки БПЛА возросло количество пострадавших до четырех человек. Из-за падения обломков дрона повреждена газовая магистраль, подача газа временно прекращена.

В Киеве после атаки дронов и падения обломков беспилотника врага количество пострадавших возросло до четырех. По предварительным данным, из-за попадания дрона  в Соломенском районе Киева существует риск разгерметизации системы подачи газа. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Сейчас уже четверо пострадавших в Соломенском районе столицы. Одного госпитализировали, трое - получили помощь медиков на месте,

- говорится в сообщении.

Он также сообщил, что в результате падения обломков дрона повреждена газовая магистраль, специалисты пока выключили подачу газа.

Напомним

В результате атаки БпЛА российских войск по Киеву, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Предварительно, из-за атаки загорелись автомобили и жилое здание, на место выехали оперативные службы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойнаКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев