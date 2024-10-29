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MIM-104 Patriot

У Києві через атаку БПЛА постраждало двоє людей, горить будинок та автомобілі

Київ • УНН

 • 113004 перегляди

У Солом'янському та Святошинському районах Києва зафіксовано падіння уламків від ворожих дронів. Попередньо, через атаку загорілися автомобілі та житлова будівля, на місце виїхали оперативні служби.

У Києві через атаку БПЛА постраждало двоє людей, горить будинок та автомобілі

Внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Святошинському районах. Виникли пожежі, постраждали двоє людей. Про це повідомляє начальник Київської МВА Сергій Попоко і міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram пише УНН.

За попередніми данними, внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі. Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі на відкриту територію. Деталі з’ясовуються,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За інформацією, яка перевіряється, сталося загорання автомобілів та житлової  будівлі. Оперативні служби прямують на місце пригоди.

Кличко додав, що у Соломʼянському районі наразі двоє постраждалих.

Одного постраждалого в Соломʼянському районі госпіталізували. А одній жінці медики надали допомогу на місці,

- повідомив мер.

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