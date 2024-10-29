У Києві через атаку БПЛА постраждало двоє людей, горить будинок та автомобілі
Київ • УНН
У Солом'янському та Святошинському районах Києва зафіксовано падіння уламків від ворожих дронів. Попередньо, через атаку загорілися автомобілі та житлова будівля, на місце виїхали оперативні служби.
Внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Святошинському районах. Виникли пожежі, постраждали двоє людей. Про це повідомляє начальник Київської МВА Сергій Попоко і міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram пише УНН.
За попередніми данними, внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі. Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі на відкриту територію. Деталі з’ясовуються,
Деталі
За інформацією, яка перевіряється, сталося загорання автомобілів та житлової будівлі. Оперативні служби прямують на місце пригоди.
Кличко додав, що у Соломʼянському районі наразі двоє постраждалих.
Одного постраждалого в Соломʼянському районі госпіталізували. А одній жінці медики надали допомогу на місці,
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