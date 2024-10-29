В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали два человека, горит дом и автомобили
Киев • УНН
В Соломенском и Святошинском районах Киева зафиксировано падение обломков от вражеских дронов. Предварительно через атаку загорелись автомобили и жилое здание, на место выехали оперативные службы.
В результате атаки БпЛА российских войск по Киеву, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Возникли пожары, пострадали два человека. Об этом сообщает начальник Киевской МВА Сергей Попоко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram пишет УНН.
По предварительным данным, в результате атаки БпЛА российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Также зафиксировано падение отломков в Святошинском районе на открытую территорию. Детали выясняются,
Детали
По проверяемой информации произошло возгорание автомобилей и жилого здания. Оперативные службы направляются на место происшествия.
Кличко добавил, что в Соломенском районе сейчас двое пострадавших.
Одного пострадавшего в Соломенском районе госпитализировали. А одной женщине медики оказали помощь на месте,
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