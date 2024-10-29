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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека

Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека

Киев  •  УНН

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Российские оккупанты атаковали Основянский район Харькова в 3:00, погибли три человека. Разрушены два дома, повреждены еще 20, спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших.

В ночь на 29 октября в 3:00 оккупанты ударили по Основянскому району Харькова, погибли три человека.  Об этом сообщают председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 получили различные степени повреждений. Спасатели продолжают разбор завалов,

- сообщил мэр Харькова Терехов.

Детали

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, под завалами еще могут находиться люди, в том числе дети. Ликвидация последствий продолжается. На месте работают все экстренные службы.

Напомним

28 октября в результате российского авиаудара по центру Харькова пострадали 8 человек, среди них полицейский. Одна из трех управляемых авиабомб попала прямо в кабинет судьи в административном здании.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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