Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали Основянский район Харькова в 3:00, погибли три человека. Разрушены два дома, повреждены еще 20, спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших.
В ночь на 29 октября в 3:00 оккупанты ударили по Основянскому району Харькова, погибли три человека. Об этом сообщают председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 получили различные степени повреждений. Спасатели продолжают разбор завалов,
Детали
Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, под завалами еще могут находиться люди, в том числе дети. Ликвидация последствий продолжается. На месте работают все экстренные службы.
Напомним
28 октября в результате российского авиаудара по центру Харькова пострадали 8 человек, среди них полицейский. Одна из трех управляемых авиабомб попала прямо в кабинет судьи в административном здании.