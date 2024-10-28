Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, серед них поліцейський
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по центру Харкова постраждало 8 осіб, серед них поліцейський. Одна з трьох керованих авіабомб влучила прямо в кабінет судді в адміністративній будівлі.
Кількість постраждалих унаслідок авіаудару, завданого ЗС рф по центру Харкова в понеділок, близько 21:00, зросла до 8 осіб, Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, пише УНН.
За попередніми даними, постраждали п'ятеро чоловіків і три жінки. Серед постраждалих - поліцейський, який був на чергуванні... Усі постраждалі в легкому та середньому стані,
За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, одна з трьох керованих авіабомб, скинутих російськими військовими на Харків і передмістя, потрапила прямо в кабінет судді.
Одна з бомб влучила в один із під'їздів адмінбудівлі, де розташований суд та інші установи. УАБ прилетів прямо в кабінет одного із суддів. Це абсолютно цивільний об'єкт,
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки на центр Харкова 28 жовтня є поранені. За інформацією мера Ігоря Терехова, окупанти застосували КАБи.