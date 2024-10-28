Количество пострадавших в Харькове возросло до 8, среди них полицейский

Количество пострадавших в результате авиаудара, нанесенного ВС РФ по центру Харькова в понедельник, около 21:00, возросло до 8 человек, Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пишет УНН.

По предварительным данным, пострадали пятеро мужчин и три женщины. Среди пострадавших - полицейский, который был на дежурстве... Все пострадавшие в легком и среднем состоянии,

По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, одна из трех управляемых авиабомб, сброшенных российскими военными на Харьков и пригород, попала прямо в кабинет судьи.

Одна из бомб попала в один из подъездов админздания, где расположен суд и другие учреждения. УАБ прилетел прямо в кабинет одного из судей. Это абсолютно гражданский объект,