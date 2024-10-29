Армія рф вночі ударила по Харкову: зруйновані будинки, загинуло троє людей
Київ • УНН
Російські окупанти атакували Основ'янський район Харкова о 3:00, загинуло троє людей. Зруйновано два будинки, пошкоджено ще 20, рятувальники розбирають завали в пошуках можливих постраждалих.
У ніч на 29 жовтня о 3:00 окупанти вдарили по Основʼянському району Харкова, загинуло троє людей. Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень. Рятувальники продовжують розбір завалів,
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Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під завалами ще можуть перебувати люди, зокрема діти. Ліквідація наслідків триває. На місці працюють всі екстрені служби.
Нагадаємо
28 жовтня внаслідок російського авіаудару по центру Харкова постраждало 8 осіб, серед них поліцейський. Одна з трьох керованих авіабомб влучила прямо в кабінет судді в адміністративній будівлі.