У столиці через атаку БПЛА зросла кількість постраждалих, пошкоджена газова магістраль
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва внаслідок атаки БПЛАзросла кількість постраждалих до чотирьох осіб. Через падіння уламків дрона пошкоджено газову магістраль, подачу газу тимчасово припинено.
У Києві після атаки дронів та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох. За попередніми даними, через влучання дрона в Соломʼянському районі Києва існує ризик розгерметизації системи подачі газу. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Наразі вже четверо постраждалих у Соломʼянському районі столиці. Одного госпіталізували, троє – отримали допомогу медиків на місці,
Він також повідомив, що внаслідок падіння уламків дрону пошкоджена газова магістраль, фахівці наразі вимкнули подачу газу.
Нагадаємо
Внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Святошинському районах. Попередньо, через атаку загорілися автомобілі та житлова будівля, на місце виїхали оперативні служби.