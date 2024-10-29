ППО України знищила понад половину "шахедів" під час нічної атаки рф
Київ • УНН
Сили ППО збили 26 із 48 ударних безпілотників, випущених рф ввечері 28 жовтня. Також окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу з території Криму.
У небі над Україною сили протиповітряної оборони збили 26 із 48 ударних ворожих безпілотників, випущених армією рф з вечора 28 жовтня. російські війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по Кривому Розу. Про це у вівторок повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
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Як повідомляється, у ніч на 29 жовтня (із 22.00 28 жовтня) ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із Криму, атакував 48-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків орел, курськ – рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію. Інформація уточнюється та оновлюється
Зазначаєтсья, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
Нічна атака рф: у Києві зросла кількість постраждалих, у Кривому Розі завершені рятувальні роботи29.10.24, 08:55 • 35115 переглядiв