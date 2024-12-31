ПВО Украины сбила "Кинжал", пять ракет Х-69 и 16 БПЛА - Воздушные силы
Киев • УНН
Силы ПВО Украины сбили 6 ракет и 16 вражеских БПЛА, еще 24 беспилотника локально потеряны. Среди сбитых целей - аэробаллистическая ракета «Кинжал», 5 ракет Х-69 и БПЛА «Shahed».
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 6 ракет и 16 вражеских БПЛА, еще 24 беспилотника локационно потеряны, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
По данным Воздушных сил, в ночь на 31 декабря 2024 года (с 20.30 30 декабря) противник применил 61 средство воздушного нападения:
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл.;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.
- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской обл.;
- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл.;
- 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов из направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово — рф.
"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 управляемых авиационных ракет Х-69;
- 16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора различных типов локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Отмечается, что в результате российской атаки есть попадания баллистикой на Сумщине и Киевщине.
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Дополнение
Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНДИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Противник использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты КНДИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.
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