ПВО Украины сбила "Кинжал", пять ракет Х-69 и 16 БПЛА - Воздушные силы

ukenru
Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
12:21 • 23499 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
10:23 • 75728 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 109967 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 133761 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 185222 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 151704 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 137362 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 115731 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108376 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
 • 104715 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

 • 106165 просмотра
Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

09:04 • 66632 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

09:31 • 64018 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

09:53 • 50442 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 30809 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 185222 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 139537 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 242178 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 217453 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 233677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

13:56 • 1067 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 30809 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

10:43 • 29410 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

09:53 • 50442 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

09:31 • 64018 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

ПВО Украины сбила "Кинжал", пять ракет Х-69 и 16 БПЛА - Воздушные силы

ПВО Украины сбила "Кинжал", пять ракет Х-69 и 16 БПЛА - Воздушные силы

Киев  •  УНН

 • 14856 просмотра

Read in English

Силы ПВО Украины сбили 6 ракет и 16 вражеских БПЛА, еще 24 беспилотника локально потеряны. Среди сбитых целей - аэробаллистическая ракета «Кинжал», 5 ракет Х-69 и БПЛА «Shahed».

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 6 ракет и 16 вражеских БПЛА, еще 24 беспилотника локационно потеряны, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 декабря 2024 года (с 20.30 30 декабря) противник применил 61 средство воздушного нападения:

- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл.;

- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.

- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской обл.;

- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл.;

- 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов из направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово — рф.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:

- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

- 5 управляемых авиационных ракет Х-69;

- 16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора различных типов локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Отмечается, что в результате российской атаки есть попадания баллистикой на Сумщине и Киевщине.

Армия рф ударила по Шостке 13 ракетами. Без тепла осталось более 40 домов - ОГА31 дек. 2024, 10:25 • 14828 просмотров

Дополнение

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНДИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Противник использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты КНДИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.

Киевская область подверглась атаке рф дронами и ракетами: пострадала женщина31 дек. 2024, 07:59 • 18106 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
ukrainaУкраина