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ППО України збила "Кинджал", п'ять ракет Х-69 та 16 БПЛА - Повітряні сили

ППО України збила "Кинджал", п'ять ракет Х-69 та 16 БПЛА - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 23393 перегляди

Сили ППО України збили 6 ракет та 16 ворожих БПЛА, ще 24 безпілотники локаційно втрачені. Серед збитих цілей - аеробалістична ракета "Кинджал", 5 ракет Х-69 та БПЛА "Shahed".

У небі над Україною сили протиповітряної оборони збили 6 ракет та 16 ворожих БПЛА, ще 24 безпілотники локаційно втрачені, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН

За даними Повітряних сил, у ніч на 31 грудня 2024 року (із 20.30 30 грудня) противник застосував  61 засіб повітряного нападу:

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;

- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.

- 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;

- 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;

- 40 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово — рф.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

- 5 керованих авіаційних ракет Х-69;

- 16 ударних БпЛА типу "Shahed", ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

Зазначається, що внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

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Доповнення

Варто зазначити, що росіяни постійно намагаються модифікувати та модернізувати всі наявні у них типи ракет та дронів, які застосовують для атак по Україні. Фахівці КНДІСЕ у коментарі УНН розповіли, про які саме особливості йдеться та яку роль відіграють західні комплектуючі у змінах ворожої зброї. Ворог використовує не лише західні компоненти. За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна, компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю. Крім того, експерти КНДІСЕ встановили, що російські ракети Х-69, якими окупанти бʼють по Україні, створені з кількох видів озброєння і мають іноземні комплектуючі.

Київщина зазнала атаки рф дронами та ракетами: постраждала жінка31.12.24, 09:59 • 24894 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
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