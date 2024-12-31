Армія рф вдарила по Шостці 13 ракетами. Без тепла залишилося понад 40 будинків - ОВА

Сьогодні вночі та зранку окупанти випустили 13 ракет по Шостці на Сумщині. Внаслідок ударів пошкоджено 12 багатоповерхівок, котельні, через що 45 будинків залишилися без опалення. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає УНН.

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По Сумській області було 10 населених пунктів, які постраждали від артилерійських обстрілів. Найбільший обстріл засобами ракетного ураження по місту Шостка. 13 ракет було - о 3:00 годині було 4 ракети застосовано і о 8:00 ще 9 ракет, внаслідок чого постраждала суттєво інфраструктура, три котельні. Сьогодні 45 будинків без опалення - сказав Артюх.

Він зазначив, що за рік окупанти здійснили 84 обстріли Шосткинської громади із застосуванням КАБів, БПЛА, а загалом над Сумщиною за рік було збито 767 "шахедів".

Також він наголосив, що у Шостці пошкоджено 12 багатоповерхівок.

"В основному це скло, двері, тому зараз надається допомога щодо укриття цих помешкань. Головна задача зараз відновити теплопостачання", - додав Артюх.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару рф по Шосткинській громаді у Сумській області пошкоджено 12 багатоповерхівок та 2 освітні заклади, зруйновано об'єкти інфраструктури.