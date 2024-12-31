Армія рф вдарила ракетами по інфраструктурі на Сумщині: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Шосткинській громаді пошкоджено 12 багатоповерхівок та 2 освітні заклади. Зруйновано об'єкти інфраструктури, тривають обстріли та працюють рятувальники.
Внаслідок ракетного удару рф по Шосткинській громаді у Сумській області пошкоджено 12 багатоповерхівок та 2 освітні заклади, зруйновано об'єкти інфраструктури, повідомили у Сумській ОВА і голова громади Микола Нога, пише УНН.
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"Сьогодні, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади", - повідомили у Сумській ОВА у Telegram.
Як зазначив голова громади Микола Нога у Facebook, "сьогодні, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади та продовжує обстріли". "Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери… Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки і втрати уточнюються!" - написав Нога.
В ОВА згодом вказали, що "ворог продовжує бити ракетами по інфраструктурі Шосткинської громади".
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