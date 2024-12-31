Армия рф ударила ракетами по инфраструктуре в Сумской области: что известно

В результате ракетного удара рф по Шосткинской громаде в Сумской области повреждены 12 многоэтажек и 2 образовательных учреждения, разрушены объекты инфраструктуры, сообщили в Сумской ОВА и глава громады Николай Нога, пишет УНН.

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"Сегодня, 31 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады", - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

Как отметил глава громады Николай Нога в Facebook, "сегодня, 31 декабря враг нанес ракетный удар по территории Шосткинской громады и продолжает обстрелы". "Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы... Работают аварийно-спасательные подразделения. Убытки и потери уточняются!" - написал Нога.

В ОВА позже указали, что "враг продолжает бить ракетами по инфраструктуре Шосткинской громады".

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