Армия рф ударила по Шостке 13 ракетами. Без тепла осталось более 40 домов - ОГА
Киев • УНН
российские войска выпустили 13 ракет по Шостке на Сумщине, повредив 12 многоэтажек и три котельные. Из-за ударов 45 домов остались без отопления, также повреждены два образовательных учреждения.
Сегодня ночью и утром оккупанты выпустили 13 ракет по Шостке Сумской области. В результате ударов повреждены 12 многоэтажек, котельные, из-за чего 45 домов остались без отопления. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По Сумской области было 10 населенных пунктов, пострадавших от артиллерийских обстрелов. Самый большой обстрел средствами ракетного поражения по городу Шостка. 13 ракет было - в 3:00 часов было 4 ракеты применены и в 8:00 еще 9 ракет, в результате чего пострадала существенно инфраструктура, три котельные. Сегодня 45 домов без отопления
Он отметил, что за год оккупанты совершили 84 обстрела Шосткинской громады с применением КАБов, БПЛА, а в целом над Сумщиной за год было сбито 767 "шахедов".
Также он отметил, что в Шостке повреждены 12 многоэтажек.
"В основном это стекло, двери, поэтому сейчас оказывается помощь по укрытию этих помещений. Главная задача сейчас восстановить теплоснабжение", - добавил Артюх.
Напомним
В результате ракетного удара рф по Шосткинской громаде в Сумской области повреждены 12 многоэтажек и 2 образовательных учреждения, разрушены объекты инфраструктуры.