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Армия рф ударила по Шостке 13 ракетами. Без тепла осталось более 40 домов - ОГА

Армия рф ударила по Шостке 13 ракетами. Без тепла осталось более 40 домов - ОГА

Киев  •  УНН

 • 14838 просмотра

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российские войска выпустили 13 ракет по Шостке на Сумщине, повредив 12 многоэтажек и три котельные. Из-за ударов 45 домов остались без отопления, также повреждены два образовательных учреждения.

Сегодня ночью и утром оккупанты выпустили 13 ракет по Шостке Сумской области. В результате ударов повреждены 12 многоэтажек, котельные, из-за чего 45 домов остались без отопления. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По Сумской области было 10 населенных пунктов, пострадавших от артиллерийских обстрелов. Самый большой обстрел средствами ракетного поражения по городу Шостка. 13 ракет было - в 3:00 часов было 4 ракеты применены и в 8:00 еще 9 ракет, в результате чего пострадала существенно инфраструктура, три котельные. Сегодня 45 домов без отопления

- сказал Артюх.

Он отметил, что за год оккупанты совершили 84 обстрела Шосткинской громады с применением КАБов, БПЛА, а в целом над Сумщиной за год было сбито 767 "шахедов".

Также он отметил, что в Шостке повреждены 12 многоэтажек.

"В основном это стекло, двери, поэтому сейчас оказывается помощь по укрытию этих помещений. Главная задача сейчас восстановить теплоснабжение", - добавил Артюх.

Напомним

В результате ракетного удара рф по Шосткинской громаде в Сумской области повреждены 12 многоэтажек и 2 образовательных учреждения, разрушены объекты инфраструктуры.

Павел Башинский

Павел Башинский

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