Київщина зазнала атаки рф дронами та ракетами: постраждала жінка

Російські війська вночі та вранці атакували Київську область дронами та ракетами, через уламки пошкоджено приватний будинок, через атаку рф постраждала жінка, повідомили у Київській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

"Ворог не припиняє атаки на Київщину навіть напередодні Нового року. Цієї ночі та зранку область була атакована БпЛА та ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі", - повідомили в ОВА.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей, як зазначається, пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна, пошкоджена покрівля.

"На жаль, постраждала жінка 1975 року народження. Медиками діагностована контузія та гостра реакція на стрес. Вся необхідна медична допомога надається", - вказали у Київській ОВА.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

За даними ДСНС, на Київщині рятувальники ліквідували наслідки російської ракетної атаки. "В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

У Києві через ракетну атаку рф впали уламки в одному з районів: що відомо