Київщина зазнала атаки рф дронами та ракетами: постраждала жінка
Київ • УНН
Російські війська атакували Київську область дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок та постраждала жінка 1975 року народження.
Російські війська вночі та вранці атакували Київську область дронами та ракетами, через уламки пошкоджено приватний будинок, через атаку рф постраждала жінка, повідомили у Київській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
"Ворог не припиняє атаки на Київщину навіть напередодні Нового року. Цієї ночі та зранку область була атакована БпЛА та ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі", - повідомили в ОВА.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей, як зазначається, пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна, пошкоджена покрівля.
"На жаль, постраждала жінка 1975 року народження. Медиками діагностована контузія та гостра реакція на стрес. Вся необхідна медична допомога надається", - вказали у Київській ОВА.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
За даними ДСНС, на Київщині рятувальники ліквідували наслідки російської ракетної атаки. "В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
У Києві через ракетну атаку рф впали уламки в одному з районів: що відомо31.12.24, 08:25 • 33772 перегляди