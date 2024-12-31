Киевская область подверглась атаке рф дронами и ракетами: пострадала женщина

Российские войска ночью и утром атаковали Киевскую область дронами и ракетами, из-за обломков поврежден частный дом, из-за атаки рф пострадала женщина, сообщили в Киевской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

"Враг не прекращает атаки на Киевщину даже накануне Нового года. Этой ночью и утром область была атакована БпЛА и ракетами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - сообщили в ОВА.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей, как отмечается, поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области. В нем выбиты окна, повреждена кровля.

"К сожалению, пострадала женщина 1975 года рождения. Медиками диагностирована контузия и острая реакция на стресс. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - указали в Киевской ОВА.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

По данным ГСЧС, в Киевской области спасатели ликвидировали последствия российской ракетной атаки. "В одном из районов области после вражеского обстрела произошло частичное разрушение частного жилого дома", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

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