Киевская область подверглась атаке рф дронами и ракетами: пострадала женщина
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате падения обломков поврежден частный дом и пострадала женщина 1975 года рождения.
Российские войска ночью и утром атаковали Киевскую область дронами и ракетами, из-за обломков поврежден частный дом, из-за атаки рф пострадала женщина, сообщили в Киевской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.
"Враг не прекращает атаки на Киевщину даже накануне Нового года. Этой ночью и утром область была атакована БпЛА и ракетами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - сообщили в ОВА.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей, как отмечается, поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области. В нем выбиты окна, повреждена кровля.
"К сожалению, пострадала женщина 1975 года рождения. Медиками диагностирована контузия и острая реакция на стресс. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - указали в Киевской ОВА.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
По данным ГСЧС, в Киевской области спасатели ликвидировали последствия российской ракетной атаки. "В одном из районов области после вражеского обстрела произошло частичное разрушение частного жилого дома", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
В Киеве из-за ракетной атаки рф упали обломки в одном из районов: что известно31 дек. 2024, 06:25 • 19040 просмотров