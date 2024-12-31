Киевская область подверглась атаке рф дронами и ракетами: пострадала женщина

ukenru
Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
06:55 • 69590 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 119402 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 169004 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 147465 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 134900 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 114366 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108119 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
 • 104522 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Эксклюзив
Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР
 • 101257 просмотра

Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
 • 124757 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского беспилотника

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского беспилотника

 • 102757 просмотра
В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

 • 109584 просмотра
Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф

Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф

 • 103588 просмотра
Воздушная тревога на Киевщине: что происходит в небе над столичным регионом

Воздушная тревога на Киевщине: что происходит в небе над столичным регионом

 • 102978 просмотра
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

07:44 • 87840 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 169004 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 132830 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 235810 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 211237 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 227636 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

09:53 • 6829 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

09:31 • 13128 просмотра
Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

09:04 • 20871 просмотра
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

07:44 • 87840 просмотра
Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

 • 104070 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Киевская область подверглась атаке рф дронами и ракетами: пострадала женщина

Киевская область подверглась атаке рф дронами и ракетами: пострадала женщина

Киев  •  УНН

 • 13935 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате падения обломков поврежден частный дом и пострадала женщина 1975 года рождения.

Российские войска ночью и утром атаковали Киевскую область дронами и ракетами, из-за обломков поврежден частный дом, из-за атаки рф пострадала женщина, сообщили в Киевской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

"Враг не прекращает атаки на Киевщину даже накануне Нового года. Этой ночью и утром область была атакована БпЛА и ракетами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - сообщили в ОВА.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей, как отмечается, поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области. В нем выбиты окна, повреждена кровля. 

"К сожалению, пострадала женщина 1975 года рождения. Медиками диагностирована контузия и острая реакция на стресс. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - указали в Киевской ОВА.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

По данным ГСЧС, в Киевской области спасатели ликвидировали последствия российской ракетной атаки. "В одном из районов области после вражеского обстрела произошло частичное разрушение частного жилого дома", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

В Киеве из-за ракетной атаки рф упали обломки в одном из районов: что известно31 дек. 2024, 06:25 • 19040 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
kievКиев