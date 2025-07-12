путин призвал Иран заключить ядерную сделку с США о "нулевом обогащении" урана – Axios

российский диктатор владимир путин заявил главе Белого дома Дональду Трампу и иранским официальным лицам, что поддерживает идею ядерной сделки, которая требует от Ирана "нулевого обогащения" урана. Согласно ей, Иран не сможет обогащать уран, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Издание отмечает, что российская федерация на протяжении многих лет была главным дипломатическим союзником Ирана в вопросе ядерной программы. Несмотря на публичную поддержку права Ирана на обогащение урана, путин занял более жесткую позицию на фоне 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

По словам трех европейских и одного израильского чиновника, осведомленных в этом вопросе, Кремль призвал Иран согласиться на соглашение о "нулевом обогащении". Два источника сообщили, что российская сторона также проинформировала израильское правительство о позиции путина относительно иранского обогащения урана.

"Мы знаем, что именно это путин сказал иранцам", - заявил один из высокопоставленных израильских чиновников.

Отмечается, что на прошлой неделе российский диктатор изложил эту позицию и в телефонных разговорах с Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источники сообщают, что глава кремля и другие российские должностные лица неоднократно в последние недели озвучивали иранцам поддержку соглашения о "нулевом обогащении".

путин поддерживает идею нулевого обогащения. Он призвал иранцев двигаться в этом направлении, чтобы сделать переговоры с США более благоприятными. Но иранцы заявили, что даже не будут рассматривать такую возможность