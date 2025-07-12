путін закликав Іран укласти ядерну угоду із США про "нульове збагачення" урану - Axios

російський диктатор володимир путін заявив очільнику Білого дому Дональду Трампу та іранським офіційним особам, що підтримує ідею ядерної угоди, яка вимагає від Ірану "нульового збагачення" урану. Згідно з нею Іран не зможе збагачувати уран, пише УНН з посиланням на Axios.

Видання зауважує, що російська федерація протягом багатьох років була головним дипломатичним союзником Ірану у питанні ядерної програми. Попри публічну підтримку права Ірану на збагачення урану, путін зайняв жорсткішу позицію на тлі 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном.

За словами трьох європейських і одного ізраїльського чиновника, обізнаних у цьому питанні, кремль закликав Іран погодитися на угоду про "нульове збагачення". Два джерела повідомили, що російська сторона також поінформувала ізраїльський уряд про позицію путіна щодо іранського збагачення урану.

"Ми знаємо, що саме це путін сказав іранцям", - заявив один із високопоставлених ізраїльських чиновників.

Зазначається, що на минулому тижні російський диктатор виклав цю позицію і в телефонних розмовах з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Джерела повідомляють, що очільник кремля та інші російські посадовці неодноразово за останні тижні озвучували іранцям підтримку угоди про "нульове збагачення".

путін підтримує ідею нульового збагачення. Він закликав іранців рухатися в цьому напрямку, щоб зробити переговори зі США більш сприятливими. Але іранці заявили, що навіть не розглядатимуть таку можливість