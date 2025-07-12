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путін закликав Іран укласти ядерну угоду із США про "нульове збагачення" урану - Axios

Київ • УНН

 • 738 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив Дональду Трампу та іранським чиновникам про підтримку ядерної угоди, яка вимагає від Ірану "нульового збагачення" урану. кремль закликав Іран погодитися на цю угоду, попри публічну підтримку права Ірану на збагачення урану.

путін закликав Іран укласти ядерну угоду із США про "нульове збагачення" урану - Axios

російський диктатор володимир путін заявив очільнику Білого дому Дональду Трампу та іранським офіційним особам, що підтримує ідею ядерної угоди, яка вимагає від Ірану "нульового збагачення" урану. Згідно з нею Іран не зможе збагачувати уран, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Видання зауважує, що російська федерація протягом багатьох років була головним дипломатичним союзником Ірану у питанні ядерної програми. Попри публічну підтримку права Ірану на збагачення урану, путін зайняв жорсткішу позицію на тлі 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном.

За словами трьох європейських і одного ізраїльського чиновника, обізнаних у цьому питанні, кремль закликав Іран погодитися на угоду про "нульове збагачення". Два джерела повідомили, що російська сторона також поінформувала ізраїльський уряд про позицію путіна щодо іранського збагачення урану.

"Ми знаємо, що саме це путін сказав іранцям", - заявив один із високопоставлених ізраїльських чиновників.

Зазначається, що на минулому тижні російський диктатор виклав цю позицію і в телефонних розмовах з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Джерела повідомляють, що очільник кремля та інші російські посадовці неодноразово за останні тижні озвучували іранцям підтримку угоди про "нульове збагачення".

путін підтримує ідею нульового збагачення. Він закликав іранців рухатися в цьому напрямку, щоб зробити переговори зі США більш сприятливими. Але іранці заявили, що навіть не розглядатимуть таку можливість 

- сказав один європейський чиновник.

Доповнення

Іранський генерал-майор Абдолрахім Мусаві погрожує Ізраїлю "нищівною" атакою у разі відновлення конфлікту. Ця відповідь, за його словами, настільки "потужна", що навіть США не зможуть врятувати главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше з'явився на публіці після початку ізраїльських атак, взявши участь у жалобній церемонії в Тегерані. До цього він публікував лише відеозвернення на тлі повідомлень про переховування в бункері.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Алі Хаменеї
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Тегеран
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
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