путин признал, что рф уже била по Украине ракетами "Циркон". Пригрозил "Сарматами"

Армия рф уже применяла против Украины ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", также российским войскам поставлен ракетный комплекс "Сармат". Об этом сегодня, 29 февраля, заявил президент рф владимир путин, передает УНН.

Гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей во время СВО (войны-ред). Так же в бою уже применяли и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 2018 года даже и речи не было. Но и эта система уже в строю - заявил путин.

Также он сообщил, что комплекс "Сармат" поставлен российским войскам. "Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", - заявил диктатор.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных эксперты после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине рф применила ракеты "Циркон".

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Впоследствии Рувин уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - рассказал Рувин.

Проанализировав информацию КНИИСЭ, разведка Великобритании предположила, что для запуска "Циркона" по Украине рф могла использовать наземный комплекс береговой обороны К-300.