путін визнав, що рф вже била по Україні ракетами "Циркон". Пригрозив "Сарматами"

Армія рф уже застосовувала проти України ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", також російським військам поставлено ракетний комплекс "Сармат". Про це сьогодні, 29 лютого, заявив президент рф володимир путін, передає УНН.

Гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час СВО (війни-ред). Так само в бою вже застосовували й ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", про який у посланні 2018 року навіть і мови не йшлося. Але і ця система вже в строю