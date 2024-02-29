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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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путін визнав, що рф вже била по Україні ракетами "Циркон". Пригрозив "Сарматами"

Київ • УНН

 • 24091 перегляди

російський диктатор підтвердив застосування гіперзвукових ракет "Циркон" проти України

путін визнав, що рф вже била по Україні ракетами "Циркон". Пригрозив "Сарматами"

Армія рф уже застосовувала проти України ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", також російським військам поставлено ракетний комплекс "Сармат". Про це сьогодні, 29 лютого, заявив президент рф володимир путін, передає УНН

Гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час СВО (війни-ред). Так само в бою вже застосовували й ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", про який у посланні 2018 року навіть і мови не йшлося. Але і ця система вже в строю

- заявив путін.

Також він повідомив, що комплекс "Сармат" поставлено російським військам.  "Ми скоро продемонструємо їх у районах базування на бойовому чергуванні", - заявив диктатор.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експерти після проведених досліджень першими офіційно повідомили, що 7 лютого під час удару по Україні рф застосувала ракети "Циркон".

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Згодом Рувін уточнив, що у небі над Київщиною були збиті два "Циркони". Ракета не відповідає заявленим росією характеристикам і не містить жодних новітніх технологій.

"Ракета летіла зі швидкістю не більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Збірка російська: у деяких місцях ще лазером написані номери, а десь видряпані цвяхами. Деякі плати ручної збірки. Є новітні речі безпосередньо у деяких вузлах. Решта все: стандартні двигуни, якість металу, складові частини нічим особливим не вирізняються, нічого революційного немає. Ми, правда, зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалася", - розповів Рувін.

Проаналізувавши інформацію КНДІСЕ, розвідка Великої Британії припустила, що для запуску "Циркону" по Україні рф могла використати наземний комплекс берегової оборони К-300.

Тетяна Краєвська

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