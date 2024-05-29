путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием
Киев • УНН
Путин угрожает Западу серьезными последствиями и потенциальным "глобальным конфликтом", если Украине будет разрешено нанести удар по России оружием дальнего радиуса действия, поставленным Западом.
Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Западу, что удары Украины по российской территории из западного оружия могут привести к серьезным последствиям и привести к «глобальному конфликту».
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия произойдут в Европе, как будут вести себя Соединенные Штаты, учитывая наш паритет в сфере стратегических вооружений?
президент рф сказал, что украинские удары по россии оружием дальнего радиуса действия потребуют западного спутника, разведки и военной помощи, поэтому Запад будет непосредственно вовлечен. По словам Путина, введение французских войск в Украину станет якобы шагом к «глобальному конфликту».
Трудно сказать - они хотят глобального конфликта?
Говоря о членах НАТО в Европе, Путин сказал, что малые страны там «должны знать, с чем они играют», поскольку они имеют небольшие территории и очень плотное население.
"Это тот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", - сказал "запугивая" Путин.
Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф18 мая 2024, 16:25 • 60670 просмотров
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Заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал, что в кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО представители США заявляют, что в Белом доме началось обсуждение вопроса разрешить Украине ударять по территории России американским оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри России, ссылаясь на право Украины на самооборону.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за разрешение Украине атаковать российские позиции на российской территории из западного оружия.
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